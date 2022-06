Tina Sans aus Otterstadt hat in der Einwohnerfragestunde zu Beginn der jüngsten Ortsgemeinderatssitzung Fragen zum Pionier-Quartier und der Rolle des Ortsbeigeordneten Jürgen Zimmer (parteilos) gestellt. Sans findet es „nicht nachvollziehbar“, dass Otterstadt in Gesprächen mit der Stadt Speyer bezüglich der gemeinsamen Gebietsentwicklung auf dem Gelände der ehemaligen Kurpfalzkaserne nur durch Jürgen Zimmer vertreten sei. Wenn nur eine Person am Tisch sitze, könne es zu Fehlern kommen, die menschlich seien, sagte Sans.

Jürgen Zimmer entgegnete auf das Misstrauen, dass Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann (CDU) und Bürgermeister Patrick Fassott (SPD) über die Inhalte der Gespräche immer informiert seien. Diese bestätigten das. Es habe bisher nur wenige Sitzungen zum Pionier-Quartier gegeben, die alle protokolliert werden. Soweit notwendig seien auch Vertreter der Verbandsgemeindeverwaltung dabei. Bisher sei es jedoch lediglich um Verwaltungsaufgaben gegangen. Was in dem Gebiet entstehen soll, wird laut Zimmer ab Herbst erarbeitet. In diesen Prozess werde die Politik eingebunden.