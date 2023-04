Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Schreiwer-Hais’l in Schifferstadt haben die Nachkommen für die Vorfahren gesprochen. Jürgen Metzger hat am Sonntag mit vielen Gedichten und mancher Anekdote an seinen Vater, den Mundartdichter Helmut Metzger aus Bad Dürkheim, erinnert – etliche eigene Werke waren auch dabei. Unterstützt wurde er von Ingrid Bauer, Ururenkelin des Heimatdichters Karl Räder.

Unendlich scheint der Vorrat der pfälzischen Gedichte zu sein, die Helmut Metzger (1917–1995) der Nachwelt hinterlassen hat. Alle sind sie aus Alltagssituationen geboren,