Seit 15 Jahren ist Michael Kus Jäger. Als Hegeringleiter Nord kümmert er sich um Jagdreviere von Frankenthal über Ludwigshafen bis in die nördlichen Gebiete des Rhein-Pfalz-Kreises. Gerade ist eine besondere Zeit im Jagdkalender. Warum gerade Autofahrer jetzt wachsam sein sollten.

Herr Kus, wie steht es um das Wild im Frankenthaler Umland?

Wir haben hier relativ normalen Wildbesatz, wobei das Niederwild – also Hasen, Fasane und Rebhühner – zunehmend unter Druck gerät. Durch die Pandemie halten sich mehr Menschen zum Spazierengehen oder Mountainbiken im Wald auf. Deshalb zieht sich das Wild weiter zurück. Aber es ist nie nur ein Faktor ausschlaggebend. Deshalb muss man gute Hegearbeit leisten und das Revier pflegen. Außerdem werden die Fressfeinde des Niederwilds, wie zum Beispiel Füchse, bejagt. Und das Biotop, der Lebensraum, muss für die Tiere stimmen. Sie brauchen Blühstreifen, um Nahrung zu finden. Wir führen deshalb unter anderem Gespräche mit Bauern, damit solche Rückzugsorte stehen bleiben.

Was ist gerade los in Wald und Feldern?

Von Mitte Juli bis Mitte August ist Blattzeit. So bezeichnet man die Brunftzeit der Rehe. Dann treiben die Rehböcke im hormonellen Nebel die Geisen. Bei der Lockjagd, dem sogenannten Blatten, imitiert der Jäger die Fiep-Rufe von Weibchen oder Rehkitz, um Rehböcke anzulocken. Könner verwenden dafür einen Grashalm, den sie zwischen den Daumen halten und anblasen. Mittlerweile gibt es aber auch spezielle Blatter mit Metallzunge zu kaufen.

Was bedeutet die Blattzeit für Autofahrer?

Liebe macht blind. Ein „liebestoller“ Rehbock wechselt unkontrolliert die Straßenseite und achtet dabei nicht auf Geräusche oder Licht. Autofahrer müssen deshalb in dieser Zeit besonders aufmerksam sein. Sie sollten die Geschwindigkeit etwas drosseln, Waldränder im Blick haben und allzeit bremsbereit sein. Es stirbt leider immer viel Wild im Straßenverkehr.