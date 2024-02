Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sabine Feickert ist seit Jahresanfang die einzige Jugendpflegerin in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim. Denn Carmen Wendel hat gekündigt, und Christian Bach-Härdle ist seit April 2023 im Ruhestand. Das wirkt sich auf die Öffnungszeiten der Jugendtreffs aus. Wie es jetzt weitergeht, erklärt VG-Bürgermeister Michael Reith (SPD).

In ihrem Jahresbericht für 2023 legt Jugendpflegerin Feickert dar, was der ersatzlose Weggang ihrer Kollegen bedeutet. Die Jugendräume in Beindersheim, Großniedesheim, Heuchelheim und Lambsheim sind jetzt insgesamt nur noch in sechs statt zehn Zeiträumen und in Summe nur noch 16 statt 34 Stunden wöchentlich geöffnet. Wie geht es Ihnen damit, dass das offene Angebot für Kinder und Jugendliche derart beschnitten und Frau Feickert auf sich allein gestellt ist?

Aufgrund