Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Tote Menschen auf der Straße, notdürftig abgedeckt, weinende Frauen, ausgebrannte Häuser – kann man solche Bilder aus der Ukraine Kindern und Jugendlichen zumuten? Der Psychologe Arnd Ridder mahnt zur Vorsicht und erklärt im Gespräch mit Doreen Reber, wie man mit dem Nachwuchs über den Krieg redet.

Herr Ridder, der Krieg in der Ukraine, die Flucht und das Leid – all das beschäftigt Kinder und Jugendliche im besonderen Maße auch in den Schulen, doch das Thema steht in keinem Lehrplan. Haben sich schon Lehrkräfte an Ihr Pädagogisches Landesinstitut hilfesuchend gewandt?

Ja,