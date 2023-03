Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vielen ist die Tiefkühlkost von Frosta ein Begriff, aber nur wenige kennen die Raiffeisen-Genossenschaft für Gemüseverwertung (RGG). Dabei sind beide eng verbunden. Waltraud Werdelis hat Landwirt Rainer Knies gebeten, die Zusammenhänge zu erläutern.

Herr Knies, Sie sprechen von einer Erfolgsgeschichte, wenn es um die RGG geht. Was ist so besonders an dieser Genossenschaft, in deren Vorstand Sie tätig sind?

Wir sind