Lambsheim hat gewählt, aber nicht so, wie es die Interessengemeinschaft (IG) Freibadgelände Lambsheim gerne gesehen hätte. Im neuen Gemeinderat sind diejenigen, die sich bislang gegen eine Wohnbebauung des ehemaligen Schwimmbads ausgesprochen haben, nach wie vor in der Minderheit. Was das für die IG bedeutet, haben wir deren Sprecher Kuno Beutler gefragt.

Herr Beutler, die Gemeinderatswahl in Lambsheim ist vorbei, und die Verbündeten Ihrer Initiative zum Erhalt des Freibadgeländes, Grüne und SPD, haben keine Mehrheit bekommen. Derzeit muss man also davon ausgehen, dass CDU und FDP mit ihrer Ratsmehrheit einen Bebauungsplan für das ehemalige Schwimmbad anstreben werden. Sind Sie über den Ausgang der Wahl enttäuscht?

Nein.