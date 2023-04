Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Persönliche Begegnungen in Zeiten der Corona-Pandemie sind rar. Doch gerade darum geht es in den ökumenischen Bibelgesprächen, die in diesem Jahr ganz anders stattfinden. Pfarrer Martin Grimm (protestantische Kirche) und Pastoralreferentin Doris Heiner (Pfarrei Hl. Christophorus) erzählen, wie es dieses Mal abläuft.