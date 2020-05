„Lambssteine“ nennt sich eine Aktion, bei der Lambsheimer Kinder Steine in allen Größen und Farben sammeln, sie bunt bemalen und im Dorf verteilen. Wer so einen Stein findet, bringt ihn zum Brunnen am neuen Rathaus. Wir haben uns auf die Suche nach den örtlichen Initiatoren begeben und sind auf Ana Perez gestoßen.

Frau Perez, stecken Sie hinter den „Lambssteinen“?

Das ist nicht ganz richtig. Die Aktion ist in Anlehnung an die Facebook-Aktion „Pfalzsteine“ entstanden. In der Corona-Zeit mit dem Gebot „Bleibt zu Hause!“ habe ich mich gefragt, wie und womit man jetzt Kinder beschäftigt. Zusammen mit meiner Freundin Bianca Strubel habe ich die Aktion „Pfalzsteine“ entdeckt und gedacht, das wäre doch was. Wir hatten zuvor schon bemalte Steine beim Spazierengehen gefunden. Wir haben Acrylstifte gekauft und losgelegt. Man kann zum Bemalen eigentlich jede Farbe nehmen. Außer Wasserfarbe, denn es soll ja nicht beim nächsten Regen alles ab sein.

Wie hat sich das im Ort verbreitet?

Per Facebook-Aufruf, und dann wurden es immer mehr. Inzwischen haben wir bestimmt 1000 Steine in Lambsheim. Vom kleinen Kieselstein bis zum großen Sandstein ist alles dabei. Und vom Kind bis zum erwachsenen Mann machen ganz, ganz viele mit. Dass das solche Ausmaße annimmt, hätten wir nie gedacht und erwartet. Einige Männer haben sogar FCK-Steine gemalt. Wer einen Stein findet, bringt ihn zum Rathaus, wo am Brunnen schon eine große Schlange liegt. Getoppt hat die Aktion dann noch ein Lambsheimer Winzer: Wer dessen Steine findet und per Facebook meldet, bekommt eine Flasche Traubensaft.

Wie lange, denken Sie, geht die Aktion noch?

Vermutlich wird es irgendwann abflachen, wenn wieder Normalität in den Alltag der Leute einkehrt. Aber momentan ist einfach die Motivation der Leute recht groß, rauszugehen und mal was ganz anderes zu machen.