Bei einer Gemarkungswanderung am Samstag, 9. April, erinnern sich die Heuchelheimer an die 1250-Jahr-Feier ihres Dorfs vor fünf Jahren. Ortsbürgermeister Frank Klingel (FWG) will an das damalige Engagement der Bürger anknüpfen.

Herr Klingel, im Jubiläumsjahr 2017 war das ganze Dorf im Jubiläumsfieber und hat sich in die Gestaltung der Feierlichkeiten eingebracht. Was ist davon übrig geblieben?

Inzwischen haben ja ganze zwei Jahre lang Corona und die damit zusammenhängenden Beschränkungen unser Leben bestimmt. Beim Jubiläum hatten sich sehr viele Mitbürger zum Beispiel am Umzug beteiligt und sich im Vorfeld bei den Vorbereitungen engagiert. Dieser Zusammenhalt zeigte sich auch im Lockdown. Viele haben sich um die gekümmert, die auf Hilfe angewiesen waren. Aber durch Corona ist das gesellschaftliche Leben mehr oder weniger eingeschlafen. Wir möchten, dass das Dorfleben wieder stattfindet. Dazu möchten wir mit der Wanderung ermuntern. In diesem Jahr kommt – abgesehen von dem zweimal verschobenen Muttertagskonzert am 7. Mai – als nächste große Veranstaltung erst wieder die Kerwe im September. So lange wollen wir nicht warten, sondern vorher eine Aktion anbieten, wieder ins Gespräch kommen untereinander, Geselligkeit nachholen.

So kam denn die Idee einer Wanderung mit Rahmenprogramm auf. Also nur etwas für Leute, die gut zu Fuß sind?

Nein, wir haben einen befestigten Landwirtschaftsweg ausgewählt, der auch für Kinderwagen, Rollstuhl und Rollator bestens geeignet ist. Die Strecke führt durch die Weinberge und den Ort und ist bei gemütlichem Tempo in einer knappen Stunde zu bewältigen. Es ist keine geführte Wanderung, jeder kann starten, wann er möchte. Als Rahmen haben wir den Zeitraum von 14 bis 22 Uhr festgelegt. Entlang des Wegs gibt es neben dem Startpunkt an der Mehrzweckhalle drei Raststationen, und zwar von den Landfrauen, dem Förderverein Feuerwehr am neuen Gerätehaus und dem Tennisclub im Hof der Ersten Beigeordneten Jacqueline Stöckbauer gegenüber dem Heimatmuseum. In der Mehrzweckhalle laufen als Rahmenprogramm der Film von Klaus Mertsch über die Jubiläumsfeier und eine Diashow mit Fotos zum Jubiläum. Dort können auch Schoppen- und Viertelliter-Dubbegläser mit dem Jubiläumslogo 2022 zum Preis von drei und 2,50 Euro gekauft werden. Das Logo zeigt übrigens unsere Kirche und das Heimatmuseum sowie das Ortswappen.

Warum diente die Zahl 1255 als Anlass? Bedeutet das jetzt alle fünf Jahre eine Heuchelheimer Jubiläumsfeier?

(lacht) Nein, um das Jubiläum „1255 Jahre Heuchelheim“ ging es rein zufällig, es hat sich angeboten. Das sollte jetzt nicht überbewertet werden, wir machen ja auch keine große Feier. Vorrangig war für uns, eine Gemeinschaftsaktion wie diese Wanderung anzubieten. Verbunden mit einem kleinen Rückblick auf die Feiern 2017. Ob wir in fünf Jahren wieder etwas machen, ist offen.

Termin

Wanderung um und durch Heuchelheim sowie Rahmenprogramm am Samstag, 9. April, 14 bis 22 Uhr. Startpunkt und Ziel ist der Parkplatz an der Ratsstube, Heppenheimer Straße 3.