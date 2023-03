Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Landwirte sehen sich in Deutschland zunehmend in der Rolle des Buhmanns oder Sündenbocks. Das ärgert Dietmar Tartter (62). Er ist seit 1995 Vorsitzender der Lambsheimer Bauern- und Winzerschaft und hat mit Waltraud Werdelis über Konflikte und Imageverlust gesprochen.

Herr Tartter, am Donnerstag hatte Ihr Ortsverband Mitgliederversammlung. Was wird denn bei diesen Treffen so besprochen?

Wir blicken zurück auf das vergangene Landwirtschaftsjahr