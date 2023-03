Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Wladimir Putin die Ukraine angegriffen hat, ist von den erneuerbaren Energien als „Friedensenergien“ die Rede. Waltraud Werdelis wollte vom Geschäftsführer der Lambsheimer Ingenieurgesellschaft Gaia, Torsten Szielasko, wissen, was er davon hält.

Herr Szielasko, die Abhängigkeit von ausländischen Energiequellen zu verringern, das war vor knapp 25 Jahren das Hauptziel, weshalb Sie und Michael Wahl die Firma Gaia gegründet haben. Was sagen Sie dazu, dass es wegen des Kriegs in der Ukraine in der deutschen Politik plötzlich heißt: Wir müssen den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv beschleunigen, um unabhängig vom russischen Erdgas zu werden.

Wir