Der Sportbund Pfalz sucht Sportvereine, die sich für Klima und Umwelt engagieren. Rainer Bieling erklärt den Hintergrund der Ausschreibung und wem Geldprämien winken.

Herr Bieling, Umweltschutz und Sport – wie passt das zusammen?

Hervorragend! Menschen, die sich gerne bewegen, kommen automatisch in Kontakt mit ihrer Umwelt. Mit der Ausschreibung geht der Sportbund Pfalz notwendige Schritte, um dem Zeitgeist gerecht zu werden. Gesellschaftspolitische Themen und Sport gehören zusammen. Das unterstreichen wir mit unserer neuen Arbeitsgruppe „Klima & Umwelt“. Wir kümmern uns zudem um Netzwerkpartner aus diesen Themenbereichen, aus diesem Umfeld wird auch die Jury für die Prämierung der umweltbewussten Sportvereine ernannt. Wir erhoffen uns, ein Bild zu bekommen, was in den Bereichen schon in den Vereinen läuft. Ich sehe darin auch eine sportliche Herausforderung.

Insgesamt stehen 5000 Euro für die Prämierungen zur Verfügung. Wie viel davon kommt bei einzelnen Vereinen an?

Wie hoch die einzelnen Prämien sein werden, hängt von der Anzahl und der Qualität der Bewerbungen ab. Es ist das erste Mal, dass wir so eine Ausschreibung veranstalten. Es ist also noch unklar, wie groß der Rücklauf sein wird, aber wir sind auf die Resonanz gespannt. Wichtig ist: Nicht die Höhe der Investition in das Projekt ist für die Prämierung entscheidend, sondern der Vorbildcharakter für andere Vereine.

Welchen Nutzen hat die Aktion für die Sportvereine über die Prämierung hinaus?

Zum einen können wir über erfolgreiche Projekte auf verschiedenen Kanälen berichten und so Aufmerksamkeit für die Vereine erzeugen. Zum anderen können Vereine mit ähnlichen Strukturen und Ausrichtungen sich voneinander inspirieren lassen. Und es geht natürlich auch um Wertschätzung für die Arbeit, die Sportvereine leisten. Ihr gesellschaftliches Engagement geht im Alltag nämlich oft unter.

Zur Person

Rainer Bieling ist 44 Jahre alt und seit 2011 im Sportbund Pfalz engagiert: Zunächst in der Ausbildung der Übungsleiterinnen und Übungsleiter, dann ab 2012 auch als Mitglied im Bildungsausschuss. Seit Mai 2018 ist er Vizepräsident des Sportbunds.

Die Ausschreibung

Ob durch Fahrgemeinschaften, Begrünung, Bewässerungskonzepte oder digitale Vereinsführung: Der Sportbund Pfalz sucht Vereine, die umweltbewusstes Handeln im sportlichen Vereinsalltag integrieren. Dabei geht es um konkrete Umweltprojekte oder umweltbewusste Strategien, die bereits angefangen oder umgesetzt worden sind – reine Ideen können dem Sportbund zufolge nicht bewertet werden. In den Kategorien Infrastruktur, Sportanlage, Sportbetrieb, Einkauf und Verpflegung, Veranstaltungen, Projektmaßnahmen, Verwaltung, soziales Engagement, Nutzung von Netzwerken und Partnerschaften, Bildung und Sonstiges werden Punkte vergeben – somit haben Projekte aus verschiedenen Bereichen die Chance auf eine Prämierung. Je mehr Bereiche angesprochen und je intensiver sie umgesetzt werden, desto höher ist die Punktzahl. Die fünf Bewertungskriterien sind Vorbildcharakter, Nachhaltigkeit, Vielfältigkeit, Kreativität und Wirksamkeit. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 31. Dezember. Zu gewinnen gibt es Geldpreise im Gesamtwert von 5000 Euro, die im Frühjahr 2023 verteilt werden sollen. Das Bewerbungsformular findet sich hier.