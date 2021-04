Peter Dell kommt in der Pfalz viel herum. Als Mitbegründer des Landauer Kobra-Beratungszentrums für kommunale Bürgerbeteiligung organisiert er regelmäßig Dorfmoderationen. Aktuell ist die Dorferneuerung unter anderem in Beindersheim, Großniedesheim, Heuchelheim und Heßheim ein Thema. Wir haben den Geschäftsführer nach seinen Erfahrungen gefragt.

Herr Dell, seit 2002 haben Sie und Ihr Team fast 80 Dorferneuerungen begleitet. Wie viel von dem, was Sie und Ihre Kollegen mit den Bürgern erarbeitet haben, haben die Kommunen denn letztlich umgesetzt?

Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Wenn eine Kommune die Dorferneuerung wirklich ernsthaft betreibt, werden schon in den folgenden zehn bis 15 Jahren Projekte umgesetzt. Für diesen Zeitraum ist das Konzept auch gedacht. Meist haben die Kommunen schon erste Projekte und Ideen im Hinterkopf, wenn sie in die Dorferneuerung einsteigen. Durch die Bürgerbeteiligung kommen noch mal einige hinzu – Bauprojekte, private Projekte, soziale Projekte. Gerade bei Letzteren können wir meist viel umsetzen. Das sind dann zum Beispiel Nachbarschaftshilfen. Die Frage ist ja, wie man in einem Dorf alt werden kann. Dafür braucht es Versorgung und Kommunikation. Entstanden ist so zum Beispiel 2016 im rheinhessischen Offstein an der Grenze zu Obrigheim ein Mittagstisch, der bis heute gut angenommen wird. In manchen Orten bleiben die Teilnehmer bei Mittagstischen den ganzen Tag sitzen und erzählen noch bei Kaffee und Kuchen. Dort ist es ein Tagesevent geworden.

Bekommen Sie denn immer mit, was aus den Ideen und Konzepten geworden ist?

Mit rund 80 Prozent der Gemeinden haben wir heute noch Kontakt. Außerdem erkundige ich mich immer mal wieder. Ich will ja auch wissen, was passiert ist und wie sich alles entwickelt hat. Uns liegen die Gemeinden am Herzen. Viel bekommen wir aber auch über die Planer mit, da sind wir pfalzweit gut vernetzt. Es passiert auch öfter mal, dass ein Bürgermeister anruft.

Sie haben fast 20 Jahre Erfahrung in Sachen Dorferneuerung und Dorfmoderation. Wie hat sich das Arbeitsgebiet verändert?

Aus meiner Erfahrung kann ich sagen: je kleiner das Dorf, desto größer die Beteiligung. Vor 20 Jahren waren bei unseren Veranstaltungen 20, 30 Leute. Heute sind es teilweise um die 100. Die Dorfmoderation wird mehr angenommen, Bürgerbeteiligung an sich ist ja in aller Munde. Schließlich geht es auch darum, die Bürger mitzunehmen, gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Und das geht nirgendwo besser als im eigenen Dorf.