Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch Tiere leiden unter der Hitze. Oft springen dann Jungvögel, nach Abkühlung lechzend, aus ihren Nestern. Wenn sie das überleben, kommen sie mit etwas Glück in die Wildvogel-Auffangstation Nonnenhof in Bobenheim-Roxheim. Wir haben Stationsleiterin Sarah Tretter (32) gefragt, wie es in diesem Sommer ist.

Frau Tretter, wurden Ihnen wieder viele Nestflüchter gebracht?

Nein, die extreme Hitze begann erst nach der sogenannten Nestlingsphase. Die Mehrheit der Jungvögel war da