Die Corona-Pandemie belastet manche Berufsgruppen weitaus mehr als andere. Lehrkräfte zum Beispiel haben viel durchgemacht. Und ein Ende des Berufsalltags zwischen Präsenz- und Fernunterricht mit den jeweiligen Problemen ist nicht absehbar. Wir haben die Leiterin der kleinen Großniedesheimer Grundschule, Tanja Eberle (51), gefragt, wie es ihr und ihren Kolleginnen gerade geht.

Frau Eberle, die Großniedesheimer Schule hat nur 45 Schülerinnen und Schüler, die in kombinierten Klassen unterrichtet werden. Läuft’s in so einer kleinen Schule in Sachen Digitalisierung besser als in großen?

Vieles ist auf den Weg gebracht worden: Einige I-Pads aus dem Soforthilfepaket und dem Projekt „Medienkompetenz macht Schule“ sind in der Verbandsgemeinde angekommen. Trotzdem fühlt es sich hier vor Ort nach wie vor nach Stillstand an. Noch immer fürchten wir die Rückkehr in den Distanzunterricht, da bislang weder die Lehrkräfte noch die Kinder digital ausrüstet wurden. Noch immer sind alle Lehrkräfte auf ihre eigenen Endgeräte angewiesen. Noch immer müssen sich Kinder für die Videokonferenzen, die bei uns bisher sehr gut umgesetzt werden, die daheim vorhandenen Geräte mit Geschwistern oder Eltern teilen und können dann nicht immer an allen Unterrichtsangeboten teilnehmen. Kindern, die die Notbetreuung besuchen, können wir keine schulische Möglichkeiten anbieten, an den Videokonferenzen teilzunehmen.

Derzeit ist Wechselunterricht angesagt, also wenigstens teilweise Unterricht vor Ort im Klassenraum.

Aber gerade die kleinen Halbtagsschulen stoßen da schnell an Grenzen. Außer den Lehrkräften und sogenannten PES-Kräften für Notgruppen, die immerhin eingesetzt werden können, gibt es kein zusätzliches Personal. Förderstunden oder gar Förderlehrkräfte wurden bereits vor einiger Zeit weggekürzt. Doppelbesetzungen für beispielsweise Teamteaching wurden ersatzlos gestrichen. Fast alle Schulen werden mit einem strukturellen Defizit gefahren. Unser Team zum Beispiel setzt sich zusammen aus einer Vollzeitlehrkraft, die vom Präsenzunterricht freigestellt ist, zwei Teilzeitkräften und mir als Lehrerin und Schulleitung. Sie sehen also, wie dünn unsere Personaldecke ist.

Wie fühlen sich da Ihre drei Kolleginnen?

Als würde man ihnen die Luft abdrehen. Sie leben mit dem ständigen Gefühl, dass sie zwischen den wechselnden Anordnungen und Herausforderungen sowie der häufigen Notwendigkeit, an zwei Orten gleichzeitig präsent sein zu müssen, zermalmt werden. Hinzu kommen immer mehr Bürokratie und Anfragen der Eltern, die zu Hause ebenfalls an ihre Grenzen stoßen. Die Kinder wünschen sich nichts sehnlicher als Normalität. Dazwischen steht immer wieder der Anspruch an einen pädagogischen und guten Unterricht, der unter Corona-Bedingungen sehr schwer umzusetzen ist.

Was macht das mit Ihnen als Schulleiterin?

Bei mir kommt die Verantwortung hinzu, alle aktuellen Änderungen umzusetzen. Die kommen meist pünktlich zum Wochenende und sollen schon am Montag greifen. Vieles muss in der freien Zeit organisiert werden. Eltern sind zu informieren und „mitzunehmen“, um das Verhältnis zwischen Elternhaus und Schule nicht noch mehr zu gefährden. Denn das wird am Ende dieser Pandemie ein sehr wichtiger Baustein sein. Ich fürchte, vielerorts wird es irreparable Schäden in diesem ach so wichtigen Vertrauensverhältnis geben. Die Gespräche zum gegenseitigen Verständnis, die nun aus zeitlichen Gründen nicht geführt werden können, sind später nicht mehr nachzuholen.

Welche Rolle spielt bei all dem der Schulträger? In Ihrem Fall ist das die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim.

Verantwortungsvolle Kommunen versuchen vielerorts zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Ich bin der Verbandsgemeinde sehr dankbar für die Unterstützung durch das Deutsche Rote Kreuz beim Schnelltesten an allen vier Schulen der VG. Denn die verpflichtenden Testungen wurden andernorts einfach abgewälzt auf Lehrkräfte und Schulleitungen.

Was wünschen Sie sich von den Bildungspolitikern in Bund und Land?

Klarere Absprachen. Es kann nicht sein, dass jede Schulleitung vor Ort allein gelassen wird und Dinge innerhalb der Schulgemeinschaft absprechen und anschließend die Konsequenzen tragen muss. Kleine Grundschulen stehen vor dem Kollaps, ihr Personal wird zwischen Bund und Land zum Spielball und reibt sich auf zwischen Bildungsauftrag und Betreuungsverpflichtung sowie dem ständigen Gefühl, dass jede Entscheidung die falsche sein könnte. Ich wünsche mir, dass sich die Elternschaft nicht spalten lässt und wir weiterhin einen gemeinsamen Weg finden. Ich wünsche mir, dass Kinder in der Schule wieder einmal die Hauptrolle spielen dürfen und das alles hier ohne große Schäden oder Bildungskrater überstehen. Ich wünsche mir Verständnis dafür, dass nicht jeder immer alle seine privaten Bedürfnisse durchsetzen kann. Und „last but not least“ möchte ich bemerken, dass die allermeisten Lehrerinnen selbst Kinder haben, die seit über einem Jahr keine Beachtung finden. Denn sie sind nicht vorgesehen – in keiner Verordnung.