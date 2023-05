Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Andreas Stellmann (61) engagiert sich seit Jahrzehnten in Politik, Kirche und als ehrenamtlicher Schöffe. Was ihn antreibt, hat er Stefanie Brunner erzählt.

Herr Stellmann, Sie waren schon ehrenamtlicher Richter am Amts- und am Landgericht, und seit mehreren Jahren entscheiden Sie am Sozialgericht in Speyer mit. Für Letzteres haben Sie im Oktober 2021 die Landesehrennadel verliehen bekommen. Was reizt sie nach all den Jahren noch an dieser Aufgabe?

Die