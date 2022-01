Noch sind Kleiderstube und Fahrradwerkstatt geschlossen. Für die Wiedereröffnung soll das Angebot ausgebaut werden – wenn sich genügend Helfer finden. Was Interessierte dort erwartet, erzählt Edgar Hiersekorn im Interview mit Stefanie Brunner.

Herr Hiersekorn, warum sind die Kleiderstube und die Fahrradwerkstatt derzeit nicht geöffnet?

Die Pandemielage bleibt weiter angespannt. Weil unsere ehrenamtlichen Helfer vorwiegend älter sind, wollen wir kein Risiko eingehen. Es tut dennoch weh, dass wir nicht öffnen können. Wir haben so schöne Sachen im Lager, der Bedarf nach günstiger Second-Hand-Kleidung ist da. Wir haben sogar einen weiteren Raum dazubekommen, sodass wir mehr Platz und eine angenehmere Atmosphäre bieten können. Die Kleiderannahme donnerstags mussten wir vorübergehend einstellen, weil so viel abgegeben wurde, dass wir die Menge nicht mehr bewältigen konnten. Nach einem Abgabetag mussten wir vier, fünf Wochen aussortieren, da viele die Abgabe eher zur Kleiderentsorgung genutzt haben. Eine Vielzahl an Spenden hatte nicht die ausreichende Qualität oder Sauberkeit, um sie über die Kleiderstube weiterzugeben. Sobald wir wieder öffnen, soll die Annahme aber wieder anlaufen.

Was plant ihr Team für die Wiedereröffnung?

Natürlich hängt das Datum von der Entwicklung der Fallzahlen ab. Zuletzt hatten wir jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat geöffnet. Wir haben aber festgestellt, dass diese Regelung unsere Kunden nicht gut erreicht. Deshalb würden wir uns in Zukunft wünschen, wöchentlich zu öffnen. Dafür bräuchten wir allerdings mehr Helfer. Aktuell stemmen vier Personen die Kleiderstube. Die Fahrradwerkstatt für Bedürftige biete ich allein an.

Welche Aufgaben übernehmen die Helfer?

In der Kleiderstube berät unser Team freundlich die Kunden, sortiert Kleidung und bedient an der Kasse. Für die Fahrradwerkstatt muss man kein Fahrradmechaniker sein, ein wenig handwerkliches Geschick schadet aber nicht. Dort stehen zurzeit zirka 40 Fahrräder, die auf eine Reparatur warten. Auf jeden Fall sollte man Lust am Basteln und Schrauben haben. Der zeitliche Aufwand für die Helfer in der Kleiderstube und in der Fahrradwerkstatt liegt bei rund zwei Stunden pro Woche. Es ist auch möglich, nur alle zwei Wochen mitzuhelfen.

Noch Fragen?

Wer in Kleiderstube oder Fahrradwerkstatt mit anpacken will, kann sich unter Telefon 01522 7649706 oder per E-Mail an kleiderstube.lambsheim@netzwerk-hilfe.net melden.