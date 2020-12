Der Verein Lambsheimer Heimatfreunde, der sich der Geschichte und Kultur des Orts verschrieben hat, gibt wieder einen Kalender heraus. Diesmal mit einigen der Fotos, die im ersten Corona-Lockdown in der Lambsheimer Gemarkung entstanden und auf der Homepage des Vereins präsentiert wurden. Wir haben mit dem Vorsitzenden Jochen Glatt über das Projekt und seine Wünsche fürs kommende Jahr gesprochen.

Herr Glatt, 2020 wird wegen der Pandemie nicht mit besten Erinnerungen verbunden werden. Für Lambsheim hat das Virus aber etwas Schönes hervorgebracht, nämlich zwölf Kalenderblätter und ein Titelblatt mit Ansichten vom Dorf und seiner Umgebung. Ist den Lambsheimern durch Corona die Schönheit ihres Umfelds bewusster geworden?

Im Frühjahr beim ersten Lockdown blieben viele zu Hause und konnten so verstärkt die Natur genießen. Uns ist jedenfalls aufgefallen, dass die Wege um die Gemeinde herum voller Spaziergänger waren. Das Wetter war schön. Viele, die auf unseren Aufruf hin Fotos geschickt haben, sind keine Vereinsmitglieder und waren den Heimatfreunden nicht eng verbunden. Somit war es auch eine schöne Werbeaktion für uns. Ich denke, bei vielen sind die Wahrnehmung und das Bewusstsein für die schönen Seiten Lambsheims gestärkt worden.

Die Heimatfreunde haben in den vergangenen Jahren versucht, Kleinode innerhalb des Dorfs in den Blick zu rücken. Nun dominieren die Außenansichten. Mögen Sie diesen Kontrast?

Ja, nicht nur im Ort gibt es schöne Stellen. Ich habe ja für die RHEINPFALZ im Frühjahr über eine Radtour rund um Lambsheim geschrieben. Von außen ist immer wieder der Kirchturm, der größte einer Ortskirche in der Pfalz, ein Orientierungspunkt. Vielleicht kann der Kalender einen Anstoß dazu geben, die Spazierwege rund um die Gemeinde auszubauen und besser zu beschildern. Schön fände ich zudem eine Brücke über die Isenach zwischen der alten Mühle und der Fußgönheimer Straße. Das würde neue Möglichkeiten des Erkundens der Gemeinde auftun. Ich habe bei Touren mit meinem Sohn 2020 ebenfalls neue Stellen und Wege in und um Lambsheim entdeckt.

Haben Sie einen persönlichen Lieblingsmonat? Was ist Ihr Lieblingskalenderblatt?

Ich persönlich kann jeder Jahreszeit etwas abgewinnen, auch der dunklen. Ich freue mich auf das Blättern von Monat zu Monat im kommenden Jahr. Alle Fotos sind im Frühjahr entstanden. Trotzdem ist es, glaube ich, gelungen, die Jahreszeiten abzubilden. Ich habe da keine Favoriten. Jeder Fotograf hat einen anderen Blickwinkel. Und das Türmchen auf dem Titelblatt ist ein prägendes Motiv unserer Gemeinde. Unseren Mitgliedern haben wir jeweils ein Exemplar des Kalenders geschenkt.

