Bianca Weiß aus Schifferstadt hat seit 2001 einen Friseursalon. Als Selbstständige bekommt sie die Auswirkungen des Lockdowns gerade knallhart zu spüren. Doch die 46-Jährige will den Mut nicht verlieren und glaubt fest daran, dass es weiter geht. Mit der Treue ihrer Kunden kann sie es schaffen.

Frau Weiß, wie geht es Ihnen?

Gesundheitlich geht es mir gut. Das andere, na ja. Ich habe zum Glück den Rückhalt der Familie. Aber wenn man niemanden hat, der einen unterstützt, dann ist das jetzt schwierig. Am 19. März hat die Stadt Speyer meinen Laden dichtgemacht. Das war ein Donnerstag. In Schifferstadt, wo ich wohne, durften die Friseure noch Freitag und Samstag arbeiten, dann war aber auch hier Schluss.

Haben Sie Verständnis für die Maßnahmen der Behörden?

Um ehrlich zu sein, nicht so ganz. Ich glaube schon, dass wir Friseure weiterarbeiten könnten, natürlich nur unter Beachtung der Hygienevorgaben, also wenn wir Handschuhe tragen, ständig desinfizieren, mit Mundschutz arbeiten.

Ihr Problem ist das, was ein Unternehmen sonst nicht genug haben kann: Kundennähe.

Das stimmt. Man kann Haare halt nicht aus der Entfernung schneiden. Man muss schon an den Kunden ran. Aber wie gesagt, mit Handschuhen und Mundschutz sollte das doch gehen. Einige Bundesländer haben das mit uns Friseuren ja auch am Anfang noch lockerer gesehen. Ich empfinde es jedenfalls als übertrieben, dass wir schließen mussten. Im Supermarkt kommen sich die Menschen schließlich auch nah, da wird auch nicht immer so genau hingeschaut.

Supermärkte gelten als dringender Bedarf.

Bei manchem Kopf denke ich mir das in Bezug auf einen Haarschnitt derzeit auch.

Wovon leben Sie jetzt?

Seit zwei Wochen, also seit mein Salon geschlossen ist, ist natürlich nichts mehr reingekommen. Daher lebe ich derzeit von den Rücklagen. Das ist nicht viel, und es war ja auch mit Blick aufs Alter gedacht. Aber ich habe ja weiterlaufende Kosten, ich muss die Miete bezahlen und so fort. Ich habe eine Festangestellte, für die habe ich Kurzarbeit beantragt, und zwei Teilzeitkräfte. Hätte ich jetzt zumindest diese 60 oder 67 Prozent vom Netto!

Es gibt jetzt die Ausnahmeregelung, dass auch Sie als Selbstständige das Arbeitslosengeld II beantragen können. Im ersten halben Jahr müssen Sie auch nicht zuerst Ihr eventuell vorhandenes Vermögen aufbrauchen.

Vermögen? Ich bin alleinerziehende Mutter eines 14-jährigen Sohnes. Er hat zwar großes Verständnis für meine Situation, und der Kindsvater unterstützt mich ebenfalls ganz großartig. Aber Sie können sich vorstellen, dass da nicht so viel übrig bleibt am Monatsende. Außerdem habe ich seit dem Jahr 2001 mein eigenes Geschäft. Wenn man so lange auf eigenen Beinen steht, da fällt es schon sehr schwer, Hilfe zu beantragen oder anzunehmen. Ich denke immer, irgendwie schaffen wir das schon. Aber lange geht das nicht mehr gut.

Haben Sie den Antrag auf Soforthilfe ausgefüllt? Ihnen stünden 9000 Euro zu zur „Sicherung der wirtschaftlichen Existenz der Unternehmen und zur Überbrückung von akuten Liquiditätsengpässen in Folge der Corona-Krise“, wie es das Bundeswirtschaftsministerium formuliert.

Klar habe ich das. Aber das wird dauern, bis der Antrag bearbeitet ist, der Andrang ist ja riesig. Es ist alles auch noch so undurchsichtig mit dem Wer, Wie, Was, Wo. In der Zwischenzeit laufen aber meine Betriebskosten weiter. Für drei Monate summiert sich das auf 8500 Euro, das wäre gerade so von der Soforthilfe gedeckt. Aber gegessen habe ich dann noch nichts. Zum Glück kommt mir meine Vermieterin entgegen. Ich war auch bei meiner Hausbank, weil ich den Dispo ausgereizt habe.

Und?

Die war wenig entgegenkommend. Wenn man bedenkt, wie vielen Kreditinstituten während der Bankenkrise vom Staat geholfen wurde, macht einen das schon richtig sauer. Da wünsche ich mir mehr Verständnis für uns kleine Unternehmen.

Was wäre mit einem Kredit?

Der hilft mir doch nicht. Den muss ich später ja zurückzahlen, das verlagert nur das Problem zeitlich nach hinten. Außerdem dauert es auch einige Wochen, bis der Antrag bearbeitet wäre. Ich bräuchte das Geld aber sofort. Und da ist da immer noch die Frage: Bekomme ich überhaupt einen? Was uns kleinen Unternehmen helfen würde, wäre eine Senkung der Umsatzsteuer, zumindest für dieses Jahr. Das wäre das Mindeste, damit wir Licht am Ende des Tunnels sehen.

In Ihrem Bereich gibt es leider keine Möglichkeit, online zu arbeiten.

Das wäre was: virtuelles Haareschneiden. Eine Frisur to go gibt es leider auch nicht, und Hausbesuche sind strikt untersagt. Das darf ich nicht machen. Einige Kollegen geben Gutscheine aus. Aber das ist so eine Sache. Da muss man sich schon sicher sein, dass der eigene Laden weiter existiert, damit der Kunde sie auch einlösen kann.

Der Bußgeldkatalog des Landes sieht bei erstmaligen Verstößen bis zu 2500 Euro Strafe vor. Das wäre ein vergoldeter Haarschnitt. Aber wenn Sie schnell umschulen auf Hunde-Stylistin, dürften Sie weiterarbeiten.

Das ist schon bitter. Aber es hilft ja nichts, das gegeneinander aufzurechnen. Das bringt uns nicht weiter. Das fehlende Geld ist auch nur das Eine. Vor allem fehlt mir die Arbeit an sich. Ich hasse es, untätig zu sein. Und ich vermisse die Gespräche mit den Kunden. So ein Friseursalon ist ja eine Nachrichtenbörse – für die Kunden, aber auch für uns. Ich brauche diese Kommunikation.

Wie geht es weiter?

Mal sehen. Den April könnte ich gerade noch durchhalten und meinen geschäftlichen Verpflichtungen nachkommen. Danach sieht es düster aus. Aber so einfach aufgeben will ich nicht. Ich habe ganz tolle Kunden, einige bediene ich seit 30 Jahren, seit meiner Lehrzeit. Die rufen an und fragen, wie es geht. Wenn die mir die Treue halten, bin ich sicher, dass es für mich irgendwie weitergeht.

Interview: Martin Schmitt