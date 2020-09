Lange waren die Bobenheim-Roxheimer Naturfreunde für ihre Jugendarbeit bekannt. Dann fanden sich keine Betreuer mehr, der Verein stellte sich selbst die Diagnose „Überalterung“. Nun hat er wieder eine Kindergruppe gegründet und mit Joséphine Glad (19) aus Großkarlbach eine motivierte Gruppenleiterin gefunden. Wir haben der Abiturientin dazu drei Fragen gestellt.

Frau Glad, die Naturfreunde haben für die Gründung einer Kindergruppe die Werbetrommel gerührt. Offenbar hat es geklappt.

Wir haben sogar großen Erfolg damit, das Interesse ist riesig. Nachdem Plakate aufgehängt, Flyer verteilt und Einladungen über Presse, Amtsblatt und Facebook rausgegangen waren, gab es einen regelrechten Ansturm. Es gibt eine Warteliste, denn die zehn Plätze in der neuen Naturfreundegruppe waren schnell vergeben. Wir wollen es aber bei zehn Kindern belassen, um sie gut und gezielt betreuen zu können. Sollten sich noch weitere Gruppenleiterinnen oder -leiter finden, könnten wir eine zusätzliche Gruppe bilden, aber das müssen wir jetzt erst einmal abwarten. Mit unserer neuen Gruppe konzentrieren wir uns zunächst auf die Fünf- bis Achtjährigen, also auf Mädchen und Jungen im Grundschulalter.

Können Sie die Ziele und das pädagogische Konzept beschreiben?

Wir wollen die Kinder für den Umweltschutz sensibilisieren und ihnen diesen spielerisch nahebringen. Es soll Bildung sein, die Spaß macht. Die vielen Aktivitäten finden draußen statt, wenn möglich: zum Beispiel Umweltdetektive, Handwerkereien, Basteleien und natürlich Spiele. Eine Mischung aus Kreativem und Bewegung. Ein wichtiges Anliegen ist uns das Thema Nachhaltigkeit. Auf kindgerechte Weise wollen wir auch einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur lehren, den Kindern beispielsweise aufzeigen, welche Auswirkungen der viele Plastikmüll hat und wie man ihn vermeiden kann. Auch die Folgen des Klimawandels sind natürlich ein wichtiges Thema, wie man ja auch an der großen Resonanz auf die Bewegung „Fridays for Future“ sieht. Auf jeden Fall soll die Gruppenarbeit aber Spaß machen.

Haben Sie Erfahrung in der Jugendarbeit?

Während Corona habe ich mich über Ehrenämter informiert, da ich unbedingt etwas in die Richtung machen wollte. Im Internet wurden mir die Naturfreunde vorgeschlagen, mit deren Konzept ich mich gut identifizieren kann. Nach der Kontaktaufnahme wurde ich an die Ortsgruppe Bobenheim-Roxheim weitergeleitet, weil sie jemanden sucht, der eine Kindergruppe leitet. Nun bin ich dabei, mich in die neue Aufgabe einzuarbeiten. Der Vorstand, vor allem Manfred Zimmermann und Werner Krauß, unterstützen mich dabei ganz großartig. Ich werde auch die „Juleica-Karte“ absolvieren. Das ist eine qualitativ anspruchsvolle Jugendgruppenleiterausbildung, die verbandsspezifische Ziele zum Inhalt hat. Bei den Naturfreunden liegt der Schwerpunkt auf Natur- und Umweltschutz. Jedenfalls freue ich mich auf die neue Kindergruppe. Das erste Treffen soll am 3. Oktober stattfinden.