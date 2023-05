Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es gibt nach der langen Zeit der Corona-Beschränkungen wohl kaum eine Stadt oder Gemeinde, in der sich Einwohner derzeit nicht über junge Leute beklagen, die draußen Partys feiern oder Lärm machen. In Heuchelheim sucht die Freie Wählergruppe nun den Austausch mit ihnen. FWG-Mitglied Jacqueline Stöckbauer (48), die seit März Erste Beigeordnete der Ortsgemeinde ist, berichtet.

Frau Stöckbauer, was geht ab in Heuchelheim?

Jugendliche und junge Erwachsene treffen sich zum Beispiel an der Bocciabahn oder auf Spielplätzen. Sie bringen