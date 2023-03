Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die meisten protestantischen Gemeinden sind arm wie die sprichwörtliche Kirchenmaus, deshalb kommt es für sie einer finanziellen Katastrophe gleich, wenn ihr Gotteshaus sanierungsbedürftig wird. Mancherorts gründen sich dann Spenden sammelnde Kirchenbauvereine. So wie in Heuchelheim, wo wir den Vizevorsitzenden Franz-Albert Schulz (65) gefragt haben, was er und seine Mitstreiter in den ersten fünf Vereinsjahren erreicht haben.

Herr Schulz, was kann denn so ein Bauverein eigentlich reißen, wenn eine Kirchendachsanierung wie in Heuchelheim schnell mal mehrere Hunderttausend Euro kostet?

Wie hatten