Tausende Menschen kommen beim Bundeslager des Verbands Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) zusammen. Caroline Zahn berichtet von der aufwendigen Organisation, bei der eine Frankenthaler Firma ausgeholfen hat.

Frau Zahn, für das VCP Bundeslager mussten Unmengen an Material von Lambsheim nach Grosszerlang/Rheinsberg (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) im äußersten Norden von Brandenburg auf den VCP Bundeszeltplatz gebracht werden. Wie haben Sie das geschafft?

Das war eine echte Mammutaufgabe. Die Pfadfinder-Stämme werden oft von Jugendlichen geleitet, die selbst keine Möglichkeiten haben, so viel Material zu transportieren. Wir sind froh über die Unterstützung der Spedition Wedig aus Frankenthal, die uns die Aufgabe stressfreier gemacht hat, indem sie uns neben einem Sattelzug auch einen Fahrer für den Lkw gestellt hat. Mit ins Lager mussten zum Beispiel die Zelte der Teilnehmenden, aber auch Holz für eigene Zeltkonstruktionen, diverses Material für Spiele und Getränke für das Café, das wir im Teillager aufgebaut haben. Bevor wir den Anhänger selbst beladen konnten, waren tagelange Vorbereitungen nötig, und auch das Abladen hat noch mal zwei Tage gedauert, obwohl wir einen Gabelstapler für den Transport der Euroboxen hatten.

Caroline Zahn Foto: Caoline Zahn/Gratis

Wie muss man sich ein Zeltlager mit Tausenden Pfadfindern vorstellen?

Unser eigenes Teillager „Rummelplatz“ bestand aus rund 550 Teilnehmenden, davon gut 500 vom VCP-Landesverband Rheinland-Pfalz/Saar. Dort konnten wir mit Stolz unsere Flaggen hissen und unsere Weinkultur feiern – zumindest die Erwachsenen. Vor- und nachmittags gab es Workshops, zum Beispiel zu Themen wie Basteln, Handwerk, Politik oder Wandern. Außerdem hat die Zeltstadt einen „Bürgermeister“ gewählt. Dadurch wollten wir den Kindern politische Bildung und Partizipation näherbringen. Am Ende fiel die Wahl auf eine Doppelspitze. Darüber hinaus konnte man sich in den zahlreichen Cafés begegnen oder große Plätze zum Spielen nutzen. Und wenn’s zu heiß wurde, sind wir in den Pälitzsee gesprungen.

Die Frankenthaler Speditioon Wedig unterstützte die Pfadfinder großzügig. Foto: Caroline ZAhn/Gratis

Was nimmt man von so einem Großereignis mit nach Hause?

Wenn so viele Menschen mit der gleichen Leidenschaft an einem Ort sind, ist das schon etwas Besonderes. Man merkt, dass die Pfadfinderei immer weiterlebt, und kann sich mit anderen Verbänden vernetzen oder sogar Freundschaften knüpfen. Am Ende waren wir uns alle einig, dass sich die Knochenarbeit für das Bundeslager definitiv gelohnt hat.

Zur Sache

Das VCP Bundeslager findet normalerweise alle vier Jahre statt. Da die Veranstaltung 2021 coronabedingt ausfiel, kamen die Pfadfinder vom 30. Juli bis 8. August diesen Jahres zusammen. Die Zeltstadt besteht aus Teillagern, die wie Stadtviertel funktionieren und die verschiedene Landesverbände gestalten und organisieren. Inklusive der Mitarbeiter waren in diesem Jahr etwa 3900 Menschen beim Bundeslager dabei. Finanziert wird das Lager über den Beitrag, den die Teilnehmenden zahlen. Daraus ergibt sich das Budget für die Teillager. Hinzu kommen Zuschüsse vom Land. Die Kosten für Transport, Straßenmaut und Miete des Sattelaufliegers lagen laut der Firma Wedig bei rund 6000 Euro, wobei das Speditionsunternehmen die Hälfte als Spende übernommen hat.

Zur Person

Caroline Zahn (26) aus Saarbrücken war beim VCP Bundeslager 2022 Leiterin des Teillagers Rheinland-Pfalz/Saar.