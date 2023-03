Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einwohner Heßheims werden am Sonntag, 12. März, um 15 Uhr im Bürgerhaus vom dreiköpfigen Gemeindevorstand empfangen. Ortsbürgermeister Holger Korn (SPD) will den Bürgern „keinen Vortrag halten“. Wir haben ihn gefragt, was das heißt.

Herr Korn, Sie und die Beigeordneten Klaus Nowak und Andrea Behr wollen ausgetretene Pfade verlassen und haben statt eines klassischen Neujahrsempfangs zum Jahreswechsel einen Bürgerempfang im zeitigen Frühjahr vorbereitet. Was ist der Unterschied?

Bei