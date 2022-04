Seit April ist Erika Demski neue Klimaschutzmanagerin in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim. Im Gespräch mit Stefanie Brunner berichtet sie, was sie in ihrem neuen Job zuerst angehen will.

Frau Demski, wie sind Sie zu der Stelle als Klimamanagerin gekommen?

Im Rahmen meiner Elternzeit habe ich gemerkt, dass mich mein alter Job nicht mehr richtig erfüllt. Schon zu meinem Studium war mir ein naturverbundener Beruf wichtig, und ich entschied mich zur Weiterbildung zur geprüften Umwelt- und Klimaschutzmanagerin. Dementsprechend hat die Stelle in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim dann wie die Faust aufs Auge gepasst. Über das von der Verbandsgemeinde eingeschaltete Personalberatungsbüro wurde ich auf diese Stelle aufmerksam.

Wie schätzen Sie die Lage beim Klimaschutz in der Verbandsgemeinde ein?

Ich sehe großes Potenzial, man merkt, dass die Verwaltung am Klimaschutz interessiert ist. Es wird bereits bilanziell mehr Strom durch Windkrafträder in der Verbandsgemeinde erzeugt als verbraucht. Dennoch ist der Wärmebedarf in alten, privaten und öffentlichen Gebäuden noch hoch. Hier würde ich gerne ansetzen und über klimafreundliche Modernisierungen aufklären beziehungsweise bei Förderanträgen behilflich sein.

Erika Demski Foto: Fotostudio Backofen/frei

Welche Projekte wollen Sie zuerst angehen?

Die Unabhängigkeit in Sachen Energiebedarf ist aufgrund der aktuellen Lage noch mal wichtiger geworden. Deshalb möchte ich gerade jetzt das Bewusstsein für erneuerbare Energien, insbesondere Fotovoltaikanlagen, schärfen. Hier möchte ich in Teamarbeit mit der Verbandsgemeinde ansetzen.

Zur Person

Erika Demski ist 36 Jahre alt und wohnt derzeit in Ludwigshafen. Nach ihrem Masterabschluss in Geowissenschaften in Frankfurt war sie als Geologin bei verschiedenen Unternehmen in der Privatwirtschaft tätig. Dort war sie unter anderem für Umweltgutachten zuständig und hat Erfahrungen mit Bauschadstoffen sowie Sanierungen gesammelt.