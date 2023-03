Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Lambsheimer Weiher hat die zweite Badesaison unter Corona-Vorzeichen am Wochenende mit einem Polizeieinsatz begonnen. Eine große Gruppe junger Leute hat die Infektionsschutzregeln nicht eingehalten. Wir haben Bürgermeister Michael Reith (SPD) gefragt, wie die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim den Betrieb dort unter Kontrolle halten will.

Herr Reith, wie gut ist Ihr Ordnungsamt diesmal auf den Besucherandrang am Nachtweideweiher vorbereitet?

Vor drei Wochen wurde verwaltungsintern festgelegt, dass auch in diesem Jahr