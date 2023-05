Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer sich um seinen Berufsstand sorgt, sucht gern die Nähe der Politik. So auch Rudolf Raab, der in seiner Heßheimer Bäckerei kürzlich ein Bundestagsmitglied empfangen hat. Waltraud Werdelis hat ihn gefragt, was das bringt.

Herr Raab, Sie hatten in Ihrem Heßheimer Betrieb kürzlich Besuch von Gitta Connemann (CDU), der Bundesvorsitzenden der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Was bedeutet so ein Treffen für Sie als Bäckermeister und Vorstandsmitglied der Bäcker-Innung Pfalz-Rheinhessen?

Ein