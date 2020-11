„Endlich! Der Männertag ist da!!!“ Das ist der Titel eines 204 Seiten starken Loblieds auf die Männer. Verfasst hat das Buch Siegrun E. B. Schütz (69) aus Lambsheim. Die ehemalige Lehrerin für Textverarbeitung, Kurzschrift und Bürowirtschaft gehört einer Gruppe schreibender Frauen an und hat für die Veröffentlichung den Weltmännertag, der am 3. November begangen wird, zum Anlass genommen.

Frau Schütz, was gab Ihnen den Anstoß, ein ganzes Buch guten Männern zu widmen?

Ich bin jetzt 69 Jahre alt und ich hatte es in meinem ganzen Leben nur mit fürsorglichen und hilfsbereiten Männern zu tun. Als ich vom Weltmännertag hörte, dachte ich mir, dass ich das alles einmal aufschreiben muss. Es wird in den Zeitungen, im Radio und im Fernsehen immer so viel über den Frauentag berichtet. Vom Männertag hört man kaum etwas, das finde ich unfair. Seit rund drei Jahren habe ich nun die Geschichten gesammelt und aufgeschrieben, weil es meist Männer waren, die mir geholfen und wertvolle Tipps gegeben haben. Der eigentliche Anlass, einen Männertag auszurufen, war ja, dass die Männer mehr auf ihre Gesundheit achten sollen. Deshalb mein Vorschlag für den 3. November: Die Frauen sollen ihren Männern eine Freude bereiten. Als Gegenleistung achten die Männer ab sofort auf ihre Gesundheit und gehen bei Beschwerden sofort zum Arzt.

Haben Sie in Ihrem Buch ausschließlich wahre Geschichten und Anekdoten aus ihrem Leben gesammelt?

Für das Buch habe ich eigene Geschichten gesammelt und mit meiner Fantasie ergänzt oder Teile erfunden, damit sie ein wenig spannender werden. Sprichwörter, Sprüche, Zitate und Witze über Männer und Frauen sind ebenfalls im Buch enthalten, zum Beispiel: „Das Unausstehliche an den Männern ist, dass sie sehr, sehr wichtig, unentbehrlich und auch noch unersetzlich sind.“ Oder „Die besten Männer reparieren alles. Selbst ihre Frauen kriegen sie wieder hin.“ Ich habe zuvor schon Liebes- und Kriminalgeschichten geschrieben. Aber aus Anlass eines solchen Tages Geschichten zu sammeln, fand ich sehr spannend. Ich bin jetzt schon dabei, das nächste Buch zu schreiben. Am 1. Oktober ist der Tag der älteren Generation. Deshalb schreibe ich nun Geschichten über Menschen, die im Altersheim leben. Aber das Buch braucht noch etwas Zeit, bis es fertig ist. Vielleicht im Jahr 2021.

Was sagt denn Ihr Mann über so viel Lob für sein Geschlecht, und wie waren die Reaktionen bisher?

Mein Mann hat das Buch noch nicht gelesen. Zum Männertag bekommt er es von mir geschenkt. Er bestärkt und ermutigt mich und ist für mich eine große Stütze bei meinem Hobby. Ich habe schon Lesungen gehalten. Meistens waren da ausschließlich Frauen anwesend, da gab es nicht immer Zustimmung. Bis auf eine Lesung, da hat sich ein Mann sehr positiv über das Gehörte geäußert. Er sagte, es sei wunderbar.

Lesezeichen