Mehr als ein Jahr Pandemie, das macht etwas mit den Menschen. Die Maxdorfer Pastoralreferentin Stefanie Müller bietet zusammen mit Jasmin Krautschneider nun einen Gesprächskreis an, in dem Menschen darüber sprechen können, wie es ihnen geht und was sie belastet. Im Gespräch erzählt die 42-Jährige, wie die Corona-Selbsthilfe aussieht.

Frau Müller, wie geht es denn Ihnen?

Mir geht’s gut. Mein Großer ist im Wechselunterricht, die Kita für den Kleinen hat offen, wir sind gesund und ich habe das Glück, schon geimpft worden zu sein, weil ich viel mit alten Menschen zu tun habe.

Das ist schön zu hören. Die Frage nach dem Befinden ist ja meist so dahingesagt. In der Regel will der Fragesteller die Antwort gar nicht hören, oder?

Stimmt, oft sagen die Leute einfach nur „gut“, auch wenn das gar nicht so ist. Als Seelsorgerin bekomme ich da schon ausführlichere Antworten, besonders per E-Mail, denn als Seelsorgerin habe ich natürlich die Seele der Menschen im Blick, und die leidet in dieser Zeit manchmal ganz schön.

Was bekommen Sie denn mit?

Die Menschen sind erschöpft, seelisch aber auch körperlich. Ich habe im Umfeld erlebt, dass Mamas körperlich zusammenbrechen. Das hat ganz viele Ursachen, es ist ein ganz vielschichtiges Problem. In so einer Krise verdichtet sich alles. Letztlich reicht dann der sprichwörtlich kleine Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.

Sie starten nun ein neues Angebot, in dem Sie Menschen eine Plattform zum Austausch geben möchten, ihnen die Möglichkeit geben, darüber zu reden, wie es ihnen wirklich geht. Wie ist das geplant?

Zunächst als Videokonferenz. Jasmin Krautschneider, die die Idee zu diesem Angebot hatte, und ich möchten den Teilnehmern einen geschützten Raum anbieten, zum Sprechen, Zuhören, Austauschen und Bestärken für alle Menschen, die sich von Problemen so belastet fühlen, dass die Seele leidet.

Noch eine Videokonferenz? Viele sitzen doch eh schon den ganzen Tag vor dem Computer und hängen am Telefon ...

Stimmt, aber zum einen sind Präsenztreffen im Moment ja gar nicht möglich, zum anderen bietet das auch die Möglichkeit, anonym daran teilzunehmen. Man muss weder seinen Namen nennen noch die Kamera anschalten, wenn man das nicht möchte. Außerdem muss man ja nicht am Schreibtisch sitzen, man kann es sich doch auch mit Laptop auf der Couch bequem machen, mit einer Tasse Tee und etwas zum Knabbern.

Und dann wird so richtig Corona-Frust abgelassen?

Das ist ein bisschen wie eine Selbsthilfegruppe. Die Themen kommen von den Teilnehmern der Gruppe. Es tut gut zu hören, dass es anderen genauso geht, aber es hilft sicher auch zu sehen, wie andere mit der Situation umgehen, woraus sie ihre Kraft schöpfen. Wichtig ist es schon auch, dass jemand dabei ist, der Positives erzählt. Ich kann da auch aus meiner Erfahrung erzählen, wie ich neue Wege entdeckt habe. Und so wird es auch andere geben. Wir wollen uns nicht gegenseitig runterziehen. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir das erste Gruppentreffen an einem Samstagvormittag machen. Denn solche Gespräche wühlen schon auf. Das sollte man nicht vor dem Schlafengehen machen. Wenn ich aber sehe, dass jemand mehr Hilfe benötigt, als wir bieten können, habe ich ein Netzwerk mit Ansprechpartnern, an die ich verweisen kann.

Sie sind Pastoralreferentin, Ihre Kollegin Jasmin Krautschneider ist als Pfadfinderin ebenfalls in der Gemeinde engagiert. Wo kommt die Kirche bei der Aktion ins Spiel?

Wir beginnen nicht mit einem Gebet oder enden mit dem Segen. Unser Angebot richtet sich an jeden, egal ob jung oder alt, Mann, Frau oder divers, gläubig oder nicht. Für mich ist der Glaube die Ressource, aus der ich meine Kraft ziehe. Das muss nicht für jeden so sein, aber ich kann davon erzählen, wie es für mich ist, wenn ich gefragt werde.

Wie geht’s weiter?

Wir überlegen uns, in welchen Abständen wir uns virtuell treffen möchten. Ich denke, so alle vier bis sechs Wochen wäre ein guter Abstand. Es muss auch nicht bei Samstagvormittag bleiben. Wer Lust hat, beim ersten Treffen am 22. Mai von 11 bis 12.30 Uhr teilzunehmen, schreibt mir bitte eine E-Mail an stefanie.mueller-2@bistum-speyer.de. Ich schicke dann den Zugangslink und freue mich jetzt schon auf die Gespräche.

Interview: Christine Kraus