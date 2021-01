Drei Fälle von Internetbetrug, von denen die Polizei am Mittwoch erfuhr, haben sich in den vergangenen Wochen in Dudenhofen und Speyer ereignet. Bereits am 22. Dezember hatte eine 57-jährige Speyererin über das Internetportal Ebay-Kleinanzeigen zwei Bücher zum Preis von insgesamt 22 Euro bestellt. Eine Lieferung der Ware erfolgte trotz Überweisung des Kaufpreises auf ein ausländisches Konto nicht. Ebenso erging es einem 36-Jährigen aus Dudenhofen, der am 8. Januar über das gleiche Portal eine Playstation 4 für 210 Euro erstehen wollte. Auch diesem wurde die Ware trotz Überweisung an eine deutsche Bankverbindung bislang nicht zugesandt. Ein 47-jähriger Dudenhofener erstattete ebenfalls Anzeige wegen Betrugs. Unbekannte Täter verwendeten am 5. Januar seine Kontodaten, die dieser als Dienstleister auf seiner Homepage vermerkt hat, missbräuchlich, um damit ein IPhone 12 zu bestellen.