Das Ziel der Ausreißerin war vermutlich Marseille. Dorthin wollte sie laut Bundespolizei Kaiserslauterin mit dem Zug über Paris kommen. Die Ermittler erfuhren von der Schifferstadter Polizei am Sonntag gegen 22.40 Uhr, dass die 13-Jährige aus einer Jugendeinrichtung in Schifferstadt verschwunden war. Die Bundespolizei leitete alle notwendigen Fahndungsmaßnahmen ein und informierte zudem das Gemeinsame Zentrum der deutsch-französischen Polizei- und Zollzusammenarbeit im baden-württembergischen Kehl. Dieses nahm laut Polizei direkt Kontakt zu den Kollegen am Pariser Gare de L’Est auf. Gegen 00:30 Uhr erreichte die Leitstelle der Bundespolizei in Kaiserslautern die Information aus Kehl, dass die 13-Jährige in Paris aufgefunden wurde. Das Mädchen wurde wohlbehalten zur Jugendeinrichtung nach Schifferstadt gebracht.