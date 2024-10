Wer sich für den Polizeiberuf interessiert, plant sich für das Bachelorstudium zu bewerben oder testen will, ob die eigene Fitness für den Job ausreicht, ist am Sonntag, 3. November, von 13 bis 16 Uhr, in der Turnhalle des TuS Altrip, Ludwigstraße 5a, in Altrip) genau richtig. Wer mindestens 16 Jahre alt und Interesse hat, kann sich bis 25. Oktober per mail an piludwigshafen1.einstellungen@polizei.rlp.de bewerben.