Die Verbandsgemeinde Maxdorf lädt zur Auftaktveranstaltung für das Integrierte Klimaschutzkonzept am Donnerstag, 4. Juli, 19 Uhr, ins Carl-Bosch-Haus ein. Hierbei sollen mit dem Ingenieurbüro „Infrastruktur und Umwelt“ die Energie- und Treibhausgasbilanz der Verbandsgemeinde sowie deren Einsparpotenzial und weitere Klimaschutzbestrebungen diskutiert werden. Bei Fragen können Bürger sich an die Klimaschutzmanagerin der Verbandsgemeinde, Stefanie Klinner, Telefon 06237 401173, wenden. Außerdem vermeldet die Verwaltung, dass die Online-Befragung für das Klimaschutzkonzept zur Verfügung steht. Die Befragung richtet sich an alle Einwohner. Sie können zu eigenen und kommunalen Klimaschutzideen Angaben machen sowie Anregungen für das weitere Klimaschutzvorgehen der Verbandsgemeinde mitteilen. Die Befragung läuft bis Mitte August. Aufgerufen werden kann sie unter dem Link https://surveys.iu-info.de/183745?lang=de. Wer die Umfrage in Papierform ausfüllen möchte, kann sich im Rathaus ein Exemplar mitnehmen.