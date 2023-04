Man muss kein Jäger sein, um Jagdhorn zu spielen. Die Jagdhornbläsergruppe Hubertus Dannstadter Höh’ macht jagt auf Nachwuchsbläser. Ein Probenbesuch.

Die Instrumente stammen aus der Jagd, wo die Hörner schon seit dem frühen Mittelalter für Signale zur Verständigung der Jäger im Einsatz waren. Seither gehören sie zum Brauchtum der Jäger, die auch heute noch vor und nach der Jagd ins Horn stoßen.

Im Nebenzimmer des Dannstadter Turnerheims „Bei Carlo“ treffen sich jeden Montag Freunde des Jagdhornblasens. Musikalische Leiterin ist Martina von Joeden-Lang. Wie immer beginnt das Treffen mit einer Aufwärmübung. „Man braucht für das Jagdhorn vor allem eine gute Lippenmuskulatur“, erklärt sie. Das Jagdhorn ist ein Naturhorn, das bedeutet, es hat keine Ventile. Die Bläser müssen die Lippen auf unterschiedliche Art anspannen oder lockern, um die Töne der Naturtonreihe zu erzeugen. Und davon sind die ersten fünf spielbar. Die Hörner sind sozusagen „aufgewickelt“ – sie sind 2,60 Meter lang. Für die Jagd gibt es auch kleine Taschenformate, aber auch deutlich größere Bauformen, die doppelt so lang seien.

Einfach mal ausprobieren

Die Dannstadter Gruppe hat 1999 Jakob Schneider gegründet, damals aus erfahrenen Bläsern der Region. Von den Gründungsmitgliedern sei heute niemand mehr dabei, aus Altersgründen, sagt von Joeden-Lang. Die sieben Männer und drei Frauen, die sich derzeit treffen, kommen aus Ludwigshafen, Mannheim, Harthausen, Hochdorf-Assenheim, Limburgerhof und sogar Bruchsal. Acht aktive Jäger seien dabei – aber zum Musizieren könne jeder gerne kommen, auch ohne jagdlichen Hintergrund. Darauf hoffen die Hornisten, denn sie würden gerne neue Mitspieler gewinnen. Voraussetzung sei lediglich das Interesse am Instrument und der zugehörigen Musik. „Wir bieten die Möglichkeit, einfach mal so ein Horn auszuprobieren“, erklärt die Leiterin. Dazu können die Gäste ein sterilisiertes Mundstück bekommen und dann die ersten Töne probieren. „Wenn man es mal angefangen hat, macht es richtig Spaß“, sagt die Leiterin und alle stimmen zu.

Zum Repertoire gehören natürlich die traditionellen Jagdsignale, die auch heute noch bei Gesellschaftsjagden geblasen werden. Bekannt ist etwa der zeremonielle Abschluss, wenn zu Ehren des erlegten Wildschweins „Sau tot“ geblasen wird. Bei der Probe in Dannstadt erklingt grad das Signal für den Damhirsch.

Die Muskulatur entwickeln

Die Gruppe spielte bisher bei Jagden, aber auch festliche Fanfaren bei Gottesdiensten, wie etwa regelmäßig beim Erntedankfest in Harthausen. Im vergangenen Jahr hat das Ensemble in der Jesuitenkirche Mannheim eine Messe begleitet und Musik für den Frieden in der Ukraine gemacht und die Kollekte dann für Hilfen gespendet. Auch auf dem Frankenthaler Bauernmarkt waren die Hornisten schon zu hören. Der jüngste Auftritt war auf dem Ostermarkt in Ruchheim. Ehrensache ist die Hubertusmesse in Speyer im November. Inzwischen gebe es auch andere Musik wie Polka, Tango und Blues im Repertoire.

Wer mitspielen möchte, muss auch üben: „Man muss die Muskulatur entwickeln und seinen Ansatz regelmäßig trainieren“, erklärt von Joeden-Lang. Sie habe als Anfängerin mit zehn Minuten täglich begonnen und sich dann gesteigert. Die Instrumente aus einer Messing-Legierung kosten gebraucht etwa 400 Euro, neu ab 700 Euro, sagt die Hornistin. Martina von Joeden-Lang hat an den Naturtönen so viel Spaß, dass sie zusätzlich auch Alphorn spielt, das auf dieselbe Weise gespielt wird. Notenlesen sei nützlich, sei aber keine Voraussetzung, das könne man schnell lernen.

In der Pandemie-Zeit haben die Bläser viel im Freien geprobt, unter anderem in einem leeren Getreide-Lager in Harthausen. Das 25-jährige Bestehen soll im nächsten Jahr gefeiert werden, neben dem eigenen Ensemble mit einem Alphorntrio und einem gemischten Chor. Proben sind montags ab 19 Uhr, Interessenten können ab 18 Uhr kommen, da beginnt das Treffen im Turnerheim „Bei Carlo“, Angelstraße 17 in Dannstadt.