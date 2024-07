Die Erfolgsfahrt der Ingenieurgesellschaft INP geht weiter. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Römerberg ist im Kraftwerks- und Großanlagenbau sowie in der Energiewirtschaft tätig. Es verfügt über so viel Personal wie nie zuvor und stellt weiter Mitarbeitende ein. Jetzt wurden auch neue Räume in Speyer bezogen.

Wenn Katharina Jester-Sartingen auf dem Firmengelände in der Werkstraße in Römerberg