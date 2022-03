Die Inklusionsschaukel, die erst seit Februar im Wohngebiet Großer Garten in Schifferstadt steht, wurde „mutwillig zerstört“, teilte Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) in einer Sitzung des Ausschusses Projekt Soziale Stadt des Stadtrats am Dienstag mit. „Das ärgert mich maßlos“, sagte Volk hörbar empört, „das ist wirklich das Allerletzte, wenn man etwas zerstört, das alle nutzen können“. Sie müsse sich zusammenreißen, um nicht allzu deutlich zu werden. Ein bisschen was sagte die Bürgermeisterin aber doch noch: „Es wird wirklich immer schrecklicher und die Menschen werden immer gleichgültiger.“ Die Mitglieder des Ausschusses waren mit ihr einer Meinung. Es sei „frustrierend“, wenn man etwas für die Allgemeinheit tun wolle und dies dann zerstört werde, so Bahri Karacay (Grüne). Bei zukünftigen Projekten, etwa der geplanten Umgestaltung des Stadtfriedhofs, müsse man noch mehr als bisher darauf achten, dass Vandalen möglichst nichts zerstören können, so der allgemeine Tenor.