Täglich rufen Betrüger etwa als falsche Polizeibeamte oder falsche Enkel ältere Menschen an und versuchen mit immer neuen Maschen, an deren Geld oder Wertgegenstände zu kommen. Obwohl viele Bürgerinnen und Bürger bereits sensibilisiert sind, gelingt es den Betrügern doch immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erbeuten.

Um potenzielle Opfer noch besser vor den Betrugsmaschen zu schützen, laden Experten der polizeilichen Prävention ältere Menschen für Donnerstag, 30. April, von 9 bis 12 Uhr in die Geschäftsstelle Lambsheim der Sparkasse Vorderpfalz, Mühlthorstraße 27a, ein. Die Gäste des Vormittags sollen laut Veranstaltungsankündigung über gängige Betrugsmaschen aufgeklärt und mit Tipps ausgestattet werden, wie sie sich wirksam vor diesen schützen können.

Die Experten der Banken und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz stehen zudem für individuelle Fragen und persönliche Beratung zur Verfügung. Auch Angehörige älterer Menschen sind eingeladen, sich bei dem Termin zu informieren.

Wer nicht persönlich zu dem Termin kommen kann, kann auch die Telefon-Hotline zum Schutz vor Betrug nutzen. Unter der Telefonnummer 0621 96321177 können sich Bürgerinnen und Bürger von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr kostenlos über Betrugsdelikte informieren.