Informationen und Beratung rund um die Themen Sicherheit und Gesundheit bietet die Gemeinde Böhl-Iggelheim am Samstag, 21. September, von 10 bis 17 Uhr in der Wahagnieshalle und der Peter-Gärtner-Realschule plus an. Bereits zum vierten Mal halten der Seniorenbeirat und der Mehrgenerationenarbeitskreis dieses Angebot bereit, das vor allem für ältere Bürgerinnen und Bürger zahlreiche Fachvorträge und Info-Stände zu bieten hat. Im Außenbereich erfahren die Besucher unter anderem etwas über die Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes, die First Responder oder die Polizeiinspektion Schifferstadt. In der Wahagnieshalle werden mehr als 40 Infostände stehen, an denen sich etwa die Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz, die Familienpaten des Rhein-Pfalz-Kreises, verschiedene Hilfsdienste und Pflegeeinrichtungen sowie Selbsthilfegruppen präsentieren. Die Sicherheitsberater für Senioren werden vor Ort sein, ebenso der Weiße Ring und Anbieter für Sicherheitstechnik. Breitgefächert ist auch die Auswahl an Vorträgen, die den ganzen Tag über angeboten werden. Informiert wird zum Beispiel über Patientenverfügung, Vorsorgevollmachten, Demenz und Schmerztherapie. Die Möglichkeiten der häuslichen Pflege sind ebenso Thema wie Darmkrebsvorsorge, Psychische Gesundheit und Online-Banking. Einlass ist ab 10 Uhr, die Vorträge beginnen um 10.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.