An der B9 bei Otterstadt und Waldsee soll ein Windpark entstehen: Er wird mit Unterstützung der beiden Gemeinden von den Stadtwerken Speyer (SWS) und ihrem Kooperationspartner WEAG Future Energies (WEAG) geplant und soll später auch von beiden Unternehmen betrieben werden. SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring und WEAG-Chef Lutz Gubernator wollen interessierte Bürgerinnen und Bürger aus beiden Gemeinden am Donnerstag, 27. Juni, 19 Uhr, im Remigiushaus in der Speyerer Straße 20 in Otterstadt über die Planung, Hintergründe und mögliche Beteiligungsformen der Bevölkerung informieren. Fragen und Anregungen der Bürger seien erwünscht, heißt es von den SWS. Die Stadtwerke befinden sich nach Angaben einer Sprecherin derzeit in einer frühen Planungsphase und in der Flächenakquise und sprechen von einem hohen Wettbewerbsdruck zu anderen Projektentwicklern. Nähere Details zu dem Windpark konnte sie daher im Vorfeld des Infoabends noch nicht bekanntgeben.