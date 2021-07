1,32 Promille Alkohol sind das Eine. Zudem zeigte der 32-jährige Mann laut Polizei ein sehr sprunghaftes Verhalten, als die Einsatzkräfte am Dienstag gegen 13 Uhr zum Rewe-Markt im Waldspitzweg gerufen wurden. Deshalb wurde er in einem Krankenhaus mit psychiatrischer Einrichtung vorgestellt und nach der Untersuchung zunächst dort untergebracht. Er hatte die Filialleiterin des Discounters wüst beleidigt und einen Angestellten, der seiner Chefin zur Hilfe kam, versucht zu schlagen. Dem Angestellten gelang es aber auszuweichen. Als die Polizei eintraf, befand sich der Mann auf dem Parkplatz und sollte kontrolliert werden. Er beschimpfte die Beamten mehrfach, wurde immer aggressiver und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Die Polizisten wollten ihn ergreifen, der Mann wehrte sich mit Kopfstößen, traf jedoch niemanden und wurde zu Boden gebracht. Der 32-Jährige wehrte sich und beleidigte die Beamten fortdauernd, konnte aber gefesselt und zu Dienststelle gebracht werden. Er zog sich eine Schürfwunde am Knie und eine blutende Wunde am Mund zu. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.