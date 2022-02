Schlafend und stark alkoholisiert, so hat die Polizei am Samstag einen Mann in seinem demolierten Auto in Fußgönheim vorgefunden. Wie die Beamten mitteilten, wurde ihnen am Samstagabend ein Renault Twingo auf der A650 gemeldet, der Schlangenlinien fuhr. Danach wurde das Fahrzeug im Bereich Ludwigshafen-Ruchheim und letztlich bei Fußgönheim von Zeugen gesehen, die sich bei der Polizei meldeten. Die Beamten fanden den stark beschädigten Renault Twingo parkend in der Hauptstraße in Fußgönheim, darin schlief ein betrunkener 32-jährige Mannheimer. Er stritt aber ab, mit dem Auto gefahren zu sein. Laut Polizei bezeugten jedoch mehrere unabhängige Personen das Gegenteil. Dem Mann wurde auf der Polizeiinspektion Frankenthal eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein konnte nicht einbehalten werden, denn der 32-Jährige hatte gar keinen. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Am Auto entstand Totalschaden. Ermittlung hinsichtlich weiterer Unfallstellen wurden eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, kann sich unter der Telefonnummer 06237 934-1100 oder per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de melden.