Der Baseballschläger-Prozess geht schleppend weiter. Auch am zweiten Verhandlungstag passiert vor der Großen Strafkammer im Landgericht Frankenthal nicht viel. Immerhin ist die Verteidigerin des 55-jährigen Limburgerhofers, der beschuldigt wird, seine schlafende Ehefrau mit einem Baseballschläger erschlagen zu haben, an Bord. Sie war in Quarantäne.

Warum dieser Termin bei voller Besetzung von Gericht, Staatsanwaltschaft und dem Angeklagten – der eigens aus der Südpfalz mit gesichertem Gefangenentransport nach Frankenthal gebracht