Rödersheim-Gronau. Nachdem zum wiederholten Mal ein Unbekannter einen Baum in der Oberndorffstraße in Gronau mutwillig umgeknickt hat, kommt an die Stelle erst mal ein Findling. Das hat Ortsbürgermeister Thomas Angel (FWG) nun angekündigt.

„Wir hatten den Baumstandort um etwa zwei Meter versetzt, nachdem uns ein Anlieger darauf hingewiesen hatte, dass dieser ihn beim Ein- und Ausfahren auf seine Grundstück behindern würde“, erklärte Angel im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Daher befinde sich der Baum jetzt auf der Grenze zwischen zwei Grundstücken, sodass er die Einfahrten beider Eigentümer nicht beeinträchtigt. Dennoch habe irgendwer anscheinend ein Problem damit, da der Baum Ende April bereits zum zweiten Mal absichtlich umgeknickt wurde.

„Wir setzen da erst mal einen Findling hin, den der oder die Täter nicht umknicken können.“ Der Gemeinderat habe das so abgesegnet. „Und wenn wir im Herbst erneut einen Baum einpflanzen und er wieder mutwillig zerstört wird, werden wir eine Strafanzeige gegen unbekannt erstatten“, kündigt der Ortschef an. Denn es könne nicht angehen, dass die Kommune jedes Mal 200 Euro zahlen muss, um den Schaden zu beheben.