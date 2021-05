Dass es in Schifferstadt eine Herzog-Otto-Straße gibt, wissen wohl die meisten Einwohner. Was es aber mit diesem adligen Namensgeber auf sich hat, werden nicht viele wissen. Der Verein für Heimatpflege aber will den salischen Adligen würdigen. Dafür werden am Mittwochabend, 4. November, sogar die Glocken der drei katholischen Kirchen läuten.

Aus einem besonderen Grund, wie Hans Gerstner vom Verein für Heimatpflege betont. Am 4. November 1004, also vor mehr als 1000 Jahren, starb Herzog Otto von Worms. In der Schifferstadter Geschichte hat der Salier einen besonderen Platz: wegen seiner Waldschenkung an seine Untertanen von Schifferstadt. Laut Hans Gerstner umfasste die Stiftung „4000 Morgen Wald, Wasser, Weid und Heid“, die als Allmende, als allgemein zu nutzendes Gelände , über viele Jahrhunderte zur Verfügung stand.

Daraus hab das Bauerndorf viele Vorteile gezogen. Zum einen, dass Brennholz zur Verfügung stand, die Bauern ihr Vieh weiden konnten und sogar Weideland an Bauern aus umliegenden Gemeinden verpachten konnten. Zum anderen habe das Dorf den Gemeindewald einmal verpfänden können, um im 16. Jahrhundert eine Forderung von Markgraf Albrecht Alcibiades zu bezahlen, damit dieser Schifferstadt nicht vollständig niederbrannte. „Diese Beispiele sollen die wichtige Bedeutung des Gemeindewaldes für die Dorfgenossen in der Vergangenheit herausstellen“, sagt Gerstner.

Der gute Herzog war offensichtlich durchaus darauf bedacht, für seinen Nachruhm zu sorgen. Denn seine Schenkung sei an eine Bedingung geknüpft gewesen: „Die Schifferstadter mussten alljährlich an seinem Todestag zwölf Messen an einem Tag von zwölf Priestern für ihn und seiner Gemahlin Seelenheil lesen lassen. Alle Dorfgenossen waren bei Strafe verpflichtet, an dem Totengedächtnis in der Kirche teilzunehmen.“

Geldmangel beendete das „Zwölf-Messen-Fest“

Diese kirchliche Feier wurde in Schifferstadt viele Jahrhunderte hindurch vollzogen. Abgeschafft wurde die Tradition erst 1822 – der Grund: das liebe Geld. Denn laut Gerstner habe es damals Streit gegeben über die Verpflegungskosten der Priester und örtlicher Honoratioren. Das bereitete dem „Zwölf-Messen-Fest“ ein Ende. Danach habe es nur noch wenige Male eine einfachere Feier gegeben.

Die Erinnerung an die Waldschenkung zusammen mit der kirchlichen Praxis des Totengedächtnisses sollen in der heutigen schnelllebigen Zeit nicht verloren gehen, deshalb habe der Verein für Heimatpflege bei der Pfarrei angeregt, am Todestag Herzog Ottos, eben jenem 4. November, am Abend die Glocken läuten zu lassen. Das wird nun geschehen: Nach dem 18-Uhr-Gottesdienst in der Kirche St. Laurentius werden die Glocken erklingen. „So wollen wir die Waldschenkung in Verbindung mit der Person Herzog Ottos stets in Erinnerung behalten“, betont Hans Gerstner.