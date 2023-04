Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In diesem Jahr wird in Neuhofen am Kerwe-Wochenende dort gefeiert, wo schon vor rund 60 Jahren gefeiert wurde – auf dem Areal in der Jahnstraße, das den älteren Bürgern gut als „Alter Kerweplatz“ in Erinnerung ist. Mit diesem Fest wird der neu gestaltete Platz eingeweiht und erhält offiziell seinen Namen.

Im Zuge der Sanierung der Jahnstraße/Hauptstraße wurden auch zwei Plätze entlang der Straßen attraktiver. Zum einen sollte die kleine Grünfläche an der