Was bleibt einem im Lockdown? Den Unkreativen Netflix. Ups, das ist böse. Mal in die Röhre schauen kann schließlich Spaß machen. Etwas in die Röhre schieben auch. Viele werden gerade zu leidenschaftlichen Köchen und Bäckern. Sie wollen in dieser Serie die anderen motivieren, die es satt haben, neben Homeoffice und Homeschooling noch am Herd zu stehen. Denn rühren, kneten und walken kann entspannend sein, findet Tania Storfinger. Und wenn erst das Ergebnis vor einem steht! Aber ein etwas Geduld braucht es schon, damit ein fluffiges Brot und kein harter Ziegelstein rauskommt.

Tania Storfingers Haustier lebt im Kühlschrank ganz bescheiden in einem Glas. Futter und Wasser verlangt es nur einmal pro Woche, aber ein bisschen umkümmert werden mag