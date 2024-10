In der Zeit zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 7 Uhr, sind unbekannte Täter gewaltsam in einen Bürocontainer einer Baufirma auf dem Gelände der Sandgrube an der L534 in Otterstadt eingebrochen. Laut Polizei stahlen die Täter unter anderem einen Laptop, Werkzeuge, Bargeld und diverse weitere Sachen. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 1500 Euro. Mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Sandgrube bei Otterstadt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 an die Polizei zu wenden.