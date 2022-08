Unbekannte haben sich im Zeitraum zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, Zugang zu Büroräumen in der Speyerer Straße in Dudenhofen verschafft. Dazu hebelten sie laut Polizei ein Fenster auf und konnten so ins Innere gelangen. Aus einer Geldkassette wurde ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.