Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Geimpft werden die Kreisbürger in der neuen Kreissporthalle in Schifferstadt. Demnach bleibt es dabei, dass der Rhein-Pfalz-Kreis ein eigenes Impfzentrum aufbaut und sich eben nicht an die Walzmühlen-Pläne der Stadt hängt. Dem Landrat geht es dabei um Effektivität und Sicherheit.

Das Impfzentrum in Schifferstadt wird in der neuen Kreissporthalle im Neustückweg eingerichtet, das hat Landrat Clemens Körner (CDU) gestern in einem Gespräch mit der RHEINPFALZ